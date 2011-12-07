Стал известен председатель жюри XVI Казанского международного кинофестиваля мусульманского кино

По информации пресс-службы XVI Казанского международного кинофестиваля мусульманского кино, в этом году в состав жюри вошли сценарист и кинокритик из Бангладеш, Садия Кхалид, актер из Казахстана Фархад Абдраимов, режиссер и сценарист из Таджикистана, академик Евразийской Академии кино, телевидения и радио Сафарбек Солиев, режиссер, заслуженный деятель искусств Башкортостана Булат Юсупов.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки жюри будет отсматривать фильмы, представленные на фестивале, дистанционно. Обсуждение картин пройдет в формате онлайн.

В конкурсную программу фестиваля мусульманского кино вошли 52 фильма, снятые кинематографистами разных стран, независимо от их конфессиональной и национальной принадлежности. Имена победителей кинофорума будут объявлены в начале сентября.

Напомним, Казанский Международный фестиваль мусульманского кино проходит с 2005 года.