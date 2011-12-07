Фестиваль «Слушая сердцем» согревает творческие души

На конкурс-фестиваль в этом году приехали более 100 особенных детей со всего Татарстана - юные музыканты с ограниченными возможностями здоровья из Набережных Челнов, Нижнекамска, Зеленодольска, Бугульмы, Кукмора, Буинска, Мамадыша, Лаишево и других городов республики, а также из Актаныша, Богатых Сабов, Апастово.Традиционно конкурс-фестиваль «Слушая сердцем» открывает декаду инвалидов и проходит под патронажем Министерства культуры РТ и управления культуры исполкома Казани. Организатором конкурса является детская музыкальная школа №18 имени М.Музафарова. По признанию директора школы Ильзии Юзмухаметовой, педагоги каждый раз вкладывают частичку своей души, готовя этот праздник. Вот и в этом году юные пианисты, духовики, струнники, баянисты, балалаечники, вокалисты - все участвующие в конкурсе ребята погрузились в атмосферу доброты, заботы и милосердия. Каждого конкурсанта педагоги, родители и гости фестиваля встречали и провожали громкими аплодисментами, за каждого болели и держали кулачки. Так что участники чувствовали поддержку всего зала.Выступление юных талантов оценивало высокопрофессиональное жюри: народный артист РТ, художественный руководитель оркестра народных инструментов «Казан нуры» Расим Ильясов, директор фонда развития исполнительского искусства РТ Sforzando Данияр Соколов, учредитель благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях» Адель Загретдинов, заслуженный работник культуры РТ, заведующая Музеем-квартирой Н.Г.Жиганова Лидия Яковлева. Несмотря на волнение, все ребята выступили достойно, удивив зрителей не только своим мастерством, но и непоколебимой силой духа, ведь на пути к успеху у юных музыкантов больше препятствий, чем у их физически здоровых сверстников. И ребята преодолевают эти препятствия во имя своего таланта. После завершения конкурсных прослушиваний всех ребят ждал сюрприз - мастер-класс по росписи пряников. Каждый ребенок раскрасил заранее подготовленный организаторами пряник. Непередаваемый восторг вызвало песочное шоу «Сказочная история», где дети могли принять участие в создании песочных картинок. Каждый участник конкурса был награжден медалью, дипломом, памятными подарками и ценными призами. А самые талантливые получили специальные призы от спонсоров. Счастливые лица детей и родителей, атмосфера праздника и творчества - все это надолго запомнится участникам и гостям фестиваля.