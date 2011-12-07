В Казани откроется выставка известного турецкого каллиграфа с курсами от автора

В художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле 14 сентября откроется выставка турецкого художника-каллиграфа Левента Карадумана. Она откроет «Шамаиль арт», ежегодную выставку, объединяющую творчество художников на тему арабской каллиграфии и исламского искусства.

В «Шамаиль арте» примут участие художники и каллиграфы Татарстана, Башкортостана, а также Екатеринбурга, Петербурга и Москвы. Экспозиция каллиграфа из Турции была организована в сотрудничестве с Генеральным консульством Республики Турция в Казани.

Левент Карадуман изучал старинные образцы каллиграфического искусства, освоив эбру и арабские почерки сулюс и насх — это два из шести традиционных арабских почерков. Он привнес новые веяния в классическое искусство каллиграфии. Карадуман сегодня известен как эксперт турецкого исламского искусства и один из лучших реставраторов старинных рукописей в Турции. Он впервые в истории переписал Священный Коран почерком губари.

В первую неделю работы выставки посетители смогут посетить авторские классы Кардумана. Расписание курсов желающие смогут найти на сайте и в социальных сетях ГМИИ РТ.

Выставка продлится до 17 октября 2021 года.