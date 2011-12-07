Вам такое не снилось

В экспозиции представлены работы 50 художников, скульпторов, в том числе и две картины казанского художника Альфрида Шаймарданова: «Привычка жениться. Свадьба Галы и Сальвадора Дали в Казани» и «Первому татарскому космонавту Роберту Габитову посвящается».Наверное, только в ярком цветном сне можно придумать, как красиво провести свадебную церемонию Дали и его музы или как помочь другу осуществить детскую мечту - слетать в космос. Чтобы быть волшебником, надо просто увидеть чудо во сне. А потом нарисовать этот сон, и пусть зрители удивляются, восхищаются: «Приснится же такое!»Дружба Альфрида Шаймарданова и «Казанских ведомостей» длится более 25 лет. Главный редактор газеты Венера Якупова, увидев его работы, сразу сказала, что это настоящий талант, который необходимо поддерживать. И первая выставка молодого художника прошла именно в редакции нашей газеты. Картины были развешаны в коридорах редакции, кабинетах журналистов. Это был отличный старт! Позже персональные выставки Альфрида Шаймарданова проходили в национальной галерее «Хазинэ», что в Казанском кремле, Музее наивного искусства в Москве, Музее наивного искусства в Екатеринбурге, на многих престижных музейных площадках России и Европы. Он участвовал в международной выставке в Московском музее современного искусства, где работы современных художников демонстрировались вместе с произведениями Анри Руссо, Нико Пиросмани, Казимира Малевича, Давида Бурлюка, Натальи Гончаровой, Роберта Фалька и других классиков наивного искусства XIX - XX веков и русского авангарда начала XX века. После «Путешествий по снам» наверняка будет много других замечательных творческих проектов.