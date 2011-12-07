Нурбек Батулла вышел в финал престижного конкурса молодых хореографов

По информации пресс-службы Министерства культуры РТ, на конкурс, организованный известной балериной Дианой Вишневой, было подано более 100 заявок из многих стран.

Финалистами стали пять талантливых хореографов из разных городов России. Они представят свои постановки в «Гоголь-центре» в Москве и на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге.

Наградой для победителя станет грант на стажировку в одной из ведущих школ современного танца.

Напомним, Нурбек Батулла окончил Казанское хореографическое училище и Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге по специальности «Артист драмы и кино». Был артистом балета и хореографом в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Балет — Современный танец/Мужская роль» за роль в спектакле «Алиф («Зов начала)».

Желаем Нурбеку удачи и победы!