Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Музей Тукая откроет некоторые тайны Дома Шамиля

Виртуальная экскурсия по улице Габдуллы Тукая, которая находится в Старо-татарской слободе Казани, состоится 16 мая.

Гидами в этой видеопрогулке станут знаменитые личности Республики Татарстан. Такой сюрприз в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» подготовил Литературный музей Г. Тукая. 

Посетителей сайта музея и его групп в соцсетях смогут принять участие в флешмобе по созданию виртуального каталога «Улица Тукая», перелистать страницы фотоальбома «От Екатерининской до Тукая». Фотографии, сделанные в разные годы, познакомят с историей улицы Тукая, ее жителями.

Желающие смогут побывать на интерактивной экскурсии для всей семьи «Апуш белән сәяхәт», а также принять участие в онлайн-расследовании «Открой тайны дома Шамиля». Этот проект поможет узнать много интересных сведений о историческом здании, в котором расположен музей Г. Тукая.

КВ
Лента новостей