Музей Тукая откроет некоторые тайны Дома Шамиля

Гидами в этой видеопрогулке станут знаменитые личности Республики Татарстан. Такой сюрприз в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» подготовил Литературный музей Г. Тукая.

Посетителей сайта музея и его групп в соцсетях смогут принять участие в флешмобе по созданию виртуального каталога «Улица Тукая», перелистать страницы фотоальбома «От Екатерининской до Тукая». Фотографии, сделанные в разные годы, познакомят с историей улицы Тукая, ее жителями.

Желающие смогут побывать на интерактивной экскурсии для всей семьи «Апуш белән сәяхәт», а также принять участие в онлайн-расследовании «Открой тайны дома Шамиля». Этот проект поможет узнать много интересных сведений о историческом здании, в котором расположен музей Г. Тукая.