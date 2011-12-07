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В «Ночь музеев» пройдет игра «Секретный язык обыденных вещей»

В рамках всероссийской акции «Ночь музеев» Государственный музей изобразительных искусств подготовил несколько необычных мероприятий, которые пройдут в формате онлайн.

16 мая всех желающих приглашают присоединиться к музейной игре «Секретный язык обыденных вещей». Во время виртуального квеста можно будет узнать, какие символические, тайные смыслы заложенном в носовом платке, перчатке, табакерке и других предметах XVIII-XIX веков.

Также в этот день состоится онлайн-экскурсия по выставке произведений Николая Ивановича Фешина, которая находится в постоянной экспозиции Национальной художественной галереи «Хазинэ» музея ИЗО.

Видеоперформанс «tat cult lab» посвящен легендарному творческому объединению «Прометей» и основателю Булату Галееву, которому в этом году исполнилось бы 80 лет.

КВ
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