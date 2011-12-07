Государственный симфонический оркестр РТ запишет музыку Рахманинова

17 августа Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством художественного руководителя, народный артист России Александра Сладковского начнет запись симфонических произведений Сергея Рахманинова.

По информации пресс-службы ГСО РТ, запись будет проходить в Большом концертном зале им. С. Сайдашева с 17 по 22 августа. В сборник войдут три симфонии, оркестровая сюита «Симфонические танцы», фантазия «Утес», симфоническая поэма «Остров мертвых» и «Вокализ» Рахманинова.

С 2011 года в Казани проходит международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень», учрежденный Александром Сладковским и ГСО РТ. Гостем первого фестиваля стал внук композитора Александр Рахманинов.

Напомним, Государственный симфонический оркестр РТ уже записал все симфонии и инструментальные концерты Дмитрия Шостаковича (вышедшие на фирме «Мелодия» в 2017 году) и Петра Чайковского (на лейбле Sony Classical в 2020 году).