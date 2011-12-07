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Государственный симфонический оркестр РТ запишет музыку Рахманинова

Запись будет проходить в Большом концертном зале им. С. Сайдашева с 17 по 22 августа.

17 августа Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством художественного руководителя, народный артист России Александра Сладковского начнет запись симфонических произведений Сергея Рахманинова. 

По информации пресс-службы ГСО РТ, запись будет проходить в Большом концертном зале им. С. Сайдашева с 17 по 22 августа. В сборник войдут три симфонии, оркестровая сюита «Симфонические танцы», фантазия «Утес», симфоническая поэма «Остров мертвых» и «Вокализ» Рахманинова.

С 2011 года в Казани проходит международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень», учрежденный Александром Сладковским и ГСО РТ. Гостем первого фестиваля стал внук композитора Александр Рахманинов.

Напомним, Государственный симфонический оркестр РТ уже записал все симфонии и инструментальные концерты Дмитрия Шостаковича (вышедшие на фирме «Мелодия» в 2017 году) и Петра Чайковского (на лейбле Sony Classical в 2020 году).

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