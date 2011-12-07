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В Татарстане могут появиться два центра культурного развития

Они будут созданы в Елабуге и Зеленодольске благодаря национальному проекту «Культура».

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова сообщила о планах строительства двух центров культурного развития в Татарстане в 2021 году.

На пресс-завтраке в театре Качалова она заявила, что со следующего года ведомство начинает строительство двух центров культурного развития. Они будут созданы в Елабуге и Зеленодольске, добавила глава Минкультуры России Ольга Любимова.

Также сообщается, что после капитального ремонта в ближайшее время в Набережных Челнах откроется театр кукол. А через два года в Альметьевске может появится симфонический киноконцертный зал. 

КВ
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