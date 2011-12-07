Александр Славутский удостоен премии «Золотая Маска»

Художественный руководитель — директор Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. И. Качалова Александр Славутский стал лауреатом российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в специальной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Такое решение было принято Секретариатом Союза театральных деятелей РФ.

Также среди лауреатов «Золотой Маски» 2021 года режиссеры Кама Гинкас, Генриетта Яновская, Алексей Бородин, Рафкат Исрафилов, актеры Андрей Мягков, Ольга Яковлева, театровед Видмантас Силюнас. Церемония чествования лауреатов, по традиции, состоится весной в Москве. Об этом сообщает пресс-служба театра им. В. И. Качалова.

Напомним, в разные годы обладателями «Золотой Маски» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства стали главный режиссер театра им. Г. Камала Марсель Салимжанов и актер камаловского театра Ринат Тазетдинов.