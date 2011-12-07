Стали известны лауреаты театрального конкурса «Идел-йорт» имени Шамиля Закирова

В этом году конкурс, носящий имя бывшего директора камаловского театра Шамиля Закирова, проходил в 20-й раз, и был приурочен 100-летию образования ТАССР и 75-летнию Победы в Великой Отечественной войне.

В этот вечер наградят лауреатов конкурса, а так же зрителям будет представлен спектакль народного театра Кировского сельского дома культуры Актанышского района «Җир белән күк арасында» («Между небом и землей») по пьесе Талха Гыйниятуллина. Именно этот спектакль стал обладателем гран-при конкурса.

Вход - бесплатный, по пригласительному билету.

Напомним, конкурс «Идел-йорт» проводился с 13 октября в три этапа. В результате профессиональное жюри определило лучшие любительские театральные коллективы Республики Татарстан и регионов Российской Федерации. Учредитель конкурса – Министерство культуры РТ.