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Стали известны лауреаты театрального конкурса «Идел-йорт» имени Шамиля Закирова

21 декабря на сцене театра им. Г. Камала состоится церемония чествования лауреатов межрегионального конкурс театральных коллективов «Идел-йорт» имени Шамиля Закирова.

В этом году конкурс, носящий имя бывшего директора камаловского театра Шамиля Закирова, проходил в 20-й раз, и был приурочен 100-летию образования ТАССР и 75-летнию Победы в Великой Отечественной войне.

В этот вечер наградят лауреатов конкурса, а так же зрителям будет представлен спектакль народного театра Кировского сельского дома культуры Актанышского района «Җир белән күк арасында» («Между небом и землей») по пьесе Талха Гыйниятуллина. Именно этот спектакль стал обладателем гран-при конкурса.

Вход - бесплатный, по пригласительному билету.

Напомним, конкурс «Идел-йорт» проводился с 13 октября в три этапа. В результате профессиональное жюри определило лучшие любительские театральные коллективы Республики Татарстан и регионов Российской Федерации. Учредитель конкурса – Министерство культуры РТ.

 

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