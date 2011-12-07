Мякзюм Салахов: «Сохранение родных языков становится проблемой номер один для всех стран мира»

15 февраля, в день рождения Мусы Джалиля, в рамках Недели состоялось заседание «круглого стола «Джалиловедение: состояние и перспективы».

В следующие дни ученые обсудят темы «Фольклор и этнокультурная идентичность», «Современные исследования в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства», проблемы преподавания родных языков и литератур, сохранения письменного наследия в современных реалиях.

«Сохранение родных языков становится проблемой № 1 для всех стран мира. У нас есть методики преподавания языков, разработанные нашими учеными, много книг, научных разработок в этой сфере. Но наш недостаток — мы не умеем популяризировать свои достижения. Этому необходимо учиться», — отметил президент Академии наук РТ, академик АН РТ, доктор физико-математических наук, профессор Мякзюм Салахов.