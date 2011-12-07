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В Академии наук РТ представили достижения ученых в сфере сохранения и изучения языков

Сегодня в Академии наук РТ открылась выставка книг, монографий, альбомов, учебных пособий татарстанских ученых, посвященных преподаванию родных языков, истории Татарстана.

В экспозиции представлены труды ученых Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, Института Татарской энциклопедии и регионоведения Академии Наук РТ. А Институт прикладной семиотики Академии наук РТ представил свои разработки в сфере машинного перевода, проектировании электронных учебников и обучающих систем.

Выставка проводится в рамках Недели мероприятий, приуроченных Году родных языков и народного единства в РТ и Международному дню родного языка, который по решению ЮНЕСКО отмечается 21 февраля.

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