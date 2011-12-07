В Баку провели творческий вечер в честь 115-летия со дня рождения Мусы Джалиля

В Баку провели творческий вечер, посвященный 115-летию со дня рождения великого татарского поэта Мусы Джалиля, сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Вечер прошел в Российском информационно-культурном центре столицы Азербайджана. Ведущие Альфия Ахмеджанова и Ильгар Керимов рассказали биографию поэта и об особенностях его творчеств. Затем стихи Джалиля прозвучали на трех языках (русском, татарском и английском), после чего солисты ансамбля «Яшьлек» представили зрителям несколько танцев.

Творческий вечер стал завершением программы конгресса татар, который проходил в Баку в формате видеоконференции.

Инициаторами мероприятия выступили активисты из Центра татарской молодежи в Азербайджане «Яшлек» и общественное объединения татарской культуры «Туган тел».