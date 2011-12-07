Казанская пианистка попросила Ильсура Метшина помочь поставить на сцене ее оперу о Кави Наджми

Пианистка и преподаватель казанской консерватории Миляуша Хайруллина попросила у мэра Ильсура Метшина поддержки для свой оперы. На встрече мэра с творческой молодежью она рассказала, что последние два года потратила на создание большого произведения, посвященного поэту и драматургу Кави Наджми и его супруге — Сарвар Адгамовой.

«Все сейчас написано, и мы готовы дальше работать. Хочется поддержки, чтобы эта музыка зазвучала на сцене, чтобы это было новое слово в татарской культуре», — отметила композитор.

На вопрос мэра о том, какую же все-таки площадку ей необходимо предоставить, Хайруллина емко ответила: «Желательно оперный театр, но я буду рада всем вариантам».

Метшин заявил, что не имел ранее опыта работы с продвижением оперных произведений, но готов оказать поддержку. «Мы всегда готовы поддержать молодых композиторов. Я организую, чтобы это рассмотрели специалисты», — добавил он.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что власти Казани отдадут стену в Горкинско-Ометьевском лесу граффитистам. Площадка станет первым свободным граффити-пространством, где начинающие художники смогут рисовать без согласования с властями. Об этом граффитист Азат Алеев, более известный под псевдонимом SlyDog, договорился с мэром на встрече с творческой молодежью.