В Татарстане стартовали гастроли Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан

Сегодня в Казани состоится концерт Национального симфонического оркестра РБ. Завтра коллектив оркестра выступит в Органном зале Набережных Челнов, а 18 апреля — в Доме народного творчества Нижнекамска. Тур проходит при поддержке главы Башкортостана Радия Хабирова.

Гастрольный тур проходит в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонии «Всероссийские филармонические сезоны». Проект направлен на расширении культурного диалога регионов России.

Генеральный директор оркестра, заслуженный артист РБ Артур Назиуллин и главный дирижёр оркестра, заслуженный артист РБ Дмитрий Крюков рассказали, что это первый гастрольный тур оркестра в Татарстане.

Для татарстанских слушателей оркестр подготовил программу, в которую вошли произведения европейской и русской классической музыки Оскара Наварро, Мориса Равеля, Отторино Респиги, Сергея Рахманинова.