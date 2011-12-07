Сегодня последний день подачи заявки на участие во Втором конкурсе переводчиков

Участникам конкурса предложили перевести с татарского языка на русский стихотворение Роберта Миннуллина «Белая зима» («Ак кыш»). Для удобства предоставлен подстрочник этого лирического стихотворения.

Белая зима (Ак кыш)

Роберт Миннуллин

Люблю я

Белый цвет,

Когда всё вокруг

Белым-бело.

И зайцы белые шубки надели,

И берёзы в белых шубах.

И на шапке, и на ресницах,

И на носу снежинки.

Огромные белые сугробы

Выросли на улице.

Целый день мы весело

Катаемся со снежной горки.

Такой светлый и лучезарный -

Этот белый свет (мир)...

Таким (белым, лучистым) может быть

Только родной (наш) край.

Свои варианты перевода можно присылать руководителю ЛИТО им.Марка Зарецкого Борису Вайнеру или руководителю ЛИТО им Гарифа Ахунова Наиле Ахуновой на их страницы в соцсетях.

Как сообщили организаторы конкурса, конкурс стал международным - в нем принимают участие любители поэзии не только Татарстана и России, но и США - интересные переводы стихотворения поступили из Калифорнии и Джорджии.