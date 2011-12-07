Стартовал XII Межрегиональный конкурс «Русская народная игрушка»

Принять участие в конкурсе могут учащиеся детских школ искусств, художественных школ, общеобразовательных организаций, средних и высших профессиональных учебных заведений, воспитанники детских дошкольных учреждений и центров дополнительного образования и их родители, педагоги и мастера декоративно-прикладного искусства.

В конкурсе четыре номинации: глиняная игрушка, деревянная игрушка, текстильная игрушка и игрушка из других природных материалов (солома, лоза, рогоз, талаш, металл, вата и т.д.).

До 17 января фотографии игрушек принимаются по электронной почте kcrf@mail.ru

Работы, прошедшие во второй этап, будут размещены на сайтах Министерства культуры Республики Татарстан, Музейного комплекса города Казани и Культурного центр имени А.С. Пушкина.

Второй этап - очный. Он пройдет с 24 февраля по 10 марта 2021 года.

Жюри конкурса определит тройку призеров в каждой из четырех номинаций. И только одна работа будет удостоена гран-при конкурса.

Как сообщает информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана, игрушки, занявшие призовые места во всех номинациях, а также работа, ставшая обладателем Гран-при конкурса, будут переданы в постоянную экспозицию Музея русской игрушки в городе Казани.

Конкурс организован Центром русского фольклора города Казани, Русским национально-культурным объединением РТ при поддержке Министерства культуры РТ.