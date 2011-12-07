В Казани состоятся показы фильмов на языках народов Татарстана

21 февраля в Международный день родного языка, в концертном в зале Дома дружбы состоится торжественное открытие кинофестиваля «Панорама».

А уже на следующий день, 22 февраля, согласно программе фестиваля, в городах и районах Татарстана стартуют показы фильмов на языках народов, проживающих в Татарстане, сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан. 22 и 23 февраля такие показы состоятся в Казани, в кинотеатре «Мир», вход свободный.

Особое внимание в дни проведения фестиваля будет уделено местам компактного проживания разных народностей, где помимо кинопоказов, пройдут творческие программы национально-культурных автономий РТ и встречи с деятелями кино.