Государственный музей изобразительных искусств РТ проведет экскурсию в онлайн формате

18 мая Государственный музей изобразительных искусств РТ в онлайн формате проведет экскурсию по выставке народного художника ТАССР, академика Российской академии художеств Хариса Якупова.

Постоянная выставка работ художника представлена в Национальной художественной галерее «Хазинэ». В творчестве Хариса Абдрахмановича Якупова отражена история советского народа, история нашей страны.

Также посетители сайта музея ИЗО смогут увидеть литературно-поэтическую программу «Французские поэты XVI–XIX веков» и видеовыступление Творческой инклюзивной студии «Э-моция». Кстати, как сообщали «Казанские ведомости», в конце прошлого года руководитель студии Инесса Клюкина стала обладательницей Гран-при конкурса «Доброволец России - 2019» в номинации «Волонтер года» и победительницей в номинации «Равенство возможностей». Награду Инессе вручил Президент России Владимир Путин во время Международного форума добровольцев.