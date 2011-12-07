Всемирно известный скульптор Андрей Осташев приедет с выставкой в Казанский кремль

Национальная художественная галерея «Хазинэ» ГМИИ РТ представляет выставку белорусского художника Андрея Осташова. Его произведения хранятся в музеях и частных собраниях в России, Европе и Америке. Ежегодно по всему миру открываются десятки выставочных проектов скульптора — в Монако, Париже, Москве, Санкт-Петербурге, Шанхае и других городах.

На выставке в Казани будет представлено более 50 скульптур, созданных художником за последние 10 лет и собранных из разных коллекций, включая и новые: Gentle collection и Premier collection. Центральное место в них занимает скульптура «Яблочный чай». Композиция представляет собой фигуры трёх сидящих девочек, олицетворяющих чувства невинности, красоты и любви.

Каждая работа Андрея Осташова — это создание удивительного, закрытого, неприкосновенного мира персонажа, его Маленького Храма. Внутри этого хрупкого и загадочного пространства сконцентрированы энергии главных человеческих ценностей: материнства и детства, любви, преданности и отваги. Важными элементами костюма многих персонажей автора стала воинственная атрибутика, которая на самом деле не несет в себе агрессии, а только выражает стремление защитить свой Маленький Храм надежды и спокойствия.

Скульптор широко использует в своем творчестве эстетику востока — это проявляется и в главной героине его работ, и в мелких деталях костюмов. Также в его работах встречаются и представители древнегреческих мифов: минотавр и медуза-горгона. Отдельно стоит отметить, что большая часть его работ выполнена в бронзе.

Выставка продлится до 5 сентября.