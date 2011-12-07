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В театре кукол «Экият» открылась фотовыставка «Солнечные Мы»

Фотовыставка расскажет об особенных детях.

Вчера в театре кукол «Экият» открылась фотовыставка «Солнечные Мы» приуроченная к Международному дню человека с синдромом Дауна. 

Двухдневная экспозиция посвящена детям с синдромом Дауна и другими интеллектуальными нарушениями, которых называют «солнечными».

На выставке, организованной театром моды «Солнечный мир», представлены фотографии участников театра, их семей, а также информация об их жизни, интересах, увлечениях.

Как отмечает пресс-служба Министерства культуры РТ, цель необычного фотопроекта — привлечение внимания общества к детям с особенностями развития и интеграция в жизнь общества человека с синдромом Дауна.

КВ
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