Вчера в театре кукол «Экият» открылась фотовыставка «Солнечные Мы» приуроченная к Международному дню человека с синдромом Дауна.

Двухдневная экспозиция посвящена детям с синдромом Дауна и другими интеллектуальными нарушениями, которых называют «солнечными».

На выставке, организованной театром моды «Солнечный мир», представлены фотографии участников театра, их семей, а также информация об их жизни, интересах, увлечениях.

Как отмечает пресс-служба Министерства культуры РТ, цель необычного фотопроекта — привлечение внимания общества к детям с особенностями развития и интеграция в жизнь общества человека с синдромом Дауна.