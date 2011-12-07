Гузель Яхина: Я не считаю правильным вмешиваться в творческий процесс съемочной группы

О своих страхах, опасениях и ожиданиях от экранизации романа «Зулейха открывает глаза» рассказала писательница Гузель Яхина во время отлайн встречи, которая состоялась на интернет-площадке Образовательного центра «Сириус».

«Я не считаю правильным вмешиваться в творческий процесс съемочной группы. Не всегда писатель может подойти и смело диктовать какие-то свои правила сценаристу и режиссеру, которые снимают фильм по его произведению. Кинематограф — это особая сфера. Поэтому я выбрала только путь консультирования. В итоге получилось все хорошо. Мне понравилось, что создателям фильма удалось найти баланс между, не побоюсь этого слова, сериалом, и большим кино. Так что фильм состоялся. Здорово, что он вызвал такие споры. И, конечно, большое счастье для меня, что Чулпан Хаматова согласилась сыграть роль Зулейхи», заявила Яхина.

Подробности — в одном из ближайших номеров «Казанских ведомостей».