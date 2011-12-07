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Музыкальные школы и колледжи республики получат инструменты на 106 млн рублей

14 образовательных учреждений получат музыкальные инструменты в рамках национального проекта «Культура».

14 татарстанских образовательных учреждений получат музыкальные инструменты на сумму 106,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе минкульта РТ.

«Помимо музыкальных инструментов эти образовательные учреждения получат учебные материалы, звуковое оборудование, компьютеры, оргтехнику, мебель и фотоаппараты», — уточняется в сообщении.

Так, помощь получат 11 музыкальных школ, а также Набережночелнинский и Альметьевский колледжи искусств и Казанский музыкальный колледж.

Помощь учебным заведениям оказывается в рамках национального проекта «Культура». 

КВ
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