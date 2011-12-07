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В Казани состоится виртуальная экскурсия по дому Каюма Насыри

После экскурсии будет представлена запись из видеоархива – в гостях у музея –заслуженный артист России, Народный артист Татарстана Айдар Файзрахманов.

Сегодня казанский музей ученого-этнографа, литератора и просветителя XIX века Каюма Насыри приглашает на виртуальную экскурсию по дому, где жил Насыри и по музейному саду. 

После экскурсии будет представлена запись из видеоархива — в гостях у музея –заслуженный артист России, Народный артист Татарстана Айдар Файзрахманов.

В рубрике «Музейная библиотека» можно будет познакомиться с произведением Каюма Насыри «Сказание о мудром Абугалисине». А завершит музейный марафон — поэтический вечер, посвященный творчеству писателя-юмориста Фаиля Шафигуллина.

Все мероприятия пройдут в рамках празднования международного дня музеев. В этом году праздник проходит в онлайн режиме.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани пройдет виртуальная экскурсия по Казани Жиганова.

КВ
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