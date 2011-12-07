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Марийский «Семык» открывает марафон традиционных народных праздников

Завершится праздник вечерней фолк дискотекой.

19 июня в селе Мари-Суксы Актанышского района Татарстана состоится республиканский праздник марийской культуры «Семык». А в эти дни в рамках праздника интересные и познавательные мероприятия проходят в формате онлайн. 

В субботу на гостеприимной Актанышской земле будут представлены национальная кухня, быт и культура марийской и татарской деревни, национальные игры и интерактивные мастерские, выставка национальных костюмов, конкурсы мужской силы «Марий Патыр» и конкурс женской красоты «Чевер марий ӱдыр», выступление творческих коллективов и звезд марийской эстрады. Весь день будут работать спортивные, детские площадки. Завершится праздник вечерней фолк дискотекой.

Марафон народных праздников будет продолжен

27 июня в селе Мордовская Кармалка Лениногорского района состоится республиканский праздник мордовской (эрзя) культуры «Балтай».

3 июля в селе Варклед-Бодья Агрызского района - праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон» («Гершыд юмшан»).

10 июля в Аксубаево - праздник чувашской культуры «Уяв».

10 июля в Набережных Челнах - праздник славянской культуры «Иван Купала».

17 июля в селе Зюри Мамадышского района - праздник культуры кряшен «Питрау».

 

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