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В Казани в парке «Крылья советов» стартовал ретро-концерт

Для зрителей на сцене выступают народные ансамбли.

В Казани в парке «Крылья Советов» в честь дня выборов начался ретро-концерт, на сцене выступят народные ансамбли. 

Недалеко от сцены поставили ретро-автомобили «Волга» и УАЗ, а также фото-стенд со различными старинными вещами. 

Для гостей парка с концертной программой выступает ансамбль «Раздолье» и его артисты. 

Напомним, что это не единственный концерт, который проходит в столице Татарстана: на улице Профсоюзная (с 15:00 до 22:00) казанцев ждут лекторий, мастер-класс по созданию модной одежды, дэнс-баттлы, граффити-фестиваль, грин-маркет, теннисный турнир, обмен книгами и виниловыми пластинками, спектакль «Вечеринка» от фонда «Живой город», фуд-корты и модные корнеры. Здесь же пройдет музыкальный фестиваль с участием диджеев.

КВ
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