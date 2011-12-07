«Золотой человек»: путь из Казахстана в Казань

Экспозиция представляет собой уникальные раритеты из богатого захоронения сакского царя - «Золотого человека», обнаруженного в 70-е годы прошлого столетия археологом Кемалем Акишевым в кургане Иссык недалеко от города Алма-Ата (в наше время Алматы), бывшего тогда столицей Казахской ССР. Бесценная находка была признана открытием века. Золотые украшения из короны древнего правителя степей - кони-тулпары стали частью национального герба Республики Казахстан, а скульптура «Золотого человека» - сакского воина в золотых доспехах - установлена на площади Республики в Алматы. В церемонии открытия выставки приняли участие министр культуры РТ Ирада Аюпова, генеральный консул Казахстана в Казани Еркин Тукумов, директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева, исполняющий обязанности директора Национального музея Республики Казахстан Алмаз Нуразхан, известные ученые, историки, архивисты, археологи из Казахстана.- В прошлом году во время визита в Казахстан Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поставил очень интересную задачу - провести Дни культуры Казахстана в Татарстане. Я считаю логичным трансформировать их в Год культуры. Эта выставка - показатель того, что Год культуры Казахстана в Татарстане начался. Кроме выставки в кремле, в Казани состоялись Дни казахского кино. В мае откроется фотовыставка «Астана - жемчужина Великой степи», наши театральные коллективы планируют принять участие в международном фестивале национальных театров «Буа: Пространство диалога», намечаются другие мероприятия и проекты, - рассказал генеральный консул Казахстана в Казани Еркин Тукумов. - Казахстан - быстроразвивающаяся амбициозная страна, и перед нами стоит огромная миссия - показать истоки нашей древней культуры, нашу историю. Это необходимо, чтобы в современном глобализированном мире не потерять свои корни, традиции, - подчеркнул доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник государственного историко-культурного музея-заповедника «Берель» Зайнолла Самашев.В Казани выставка «Великая степь: история и культура» демонстрируется в рамках международного проекта «Шествие «Золотого человека» по музеям мира». Экспозиция уже побывала в музеях Беларуси, Азербайджана, Китая, Польши, Южной Кореи и в Москве. В 2019 году эти артефакты представят в музеях Узбекистана, Малайзии, Грузии, Испании, Италии и других странах.