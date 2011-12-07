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Стелла Писарева награждена медалью «100 лет образования ТАССР»

Старейший музейный работник Татарстана Стелла Писарева удостоена почетной награды - медали «100 лет образования ТАССР». Указ о награждении подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Вчера Рустам Нургалиевич пообщался со Стелой Владимировной во время онлайн конференции с представителями музейного сообщества Татарстана. Конференция была приурочена к Международному дню музеев. Президент поздравил всех работников музейной отрасли с их профессиональным праздником.

Напомним, в этом году Стелла Писарева отметила свое 95-летие. Она - основатель Музея истории Казанского государственного университета, где проработала 39 лет. И до сих пор Стелла Писарева продолжает работать - она является организатором культурно-просветительских программ в Музее А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина.

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