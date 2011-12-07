В Казани некоторые экскурсии будет вести робот-гид

Как рассказала заведующая литературным музеем Габдуллы Тукая Гузель Тухватова, экскурсии будут осуществляться только по предварительным заявкам и с соблюдением всех необходимых правил безопасности - у каждого гостя на лице обязательно должна быть защитная маска, на руках перчатки. При входе в музей, прежде чем сдать вещи в гардероб, каждый должен будет обработать руки дезинфицирующим средством.

Надо сказать, что встречи с гостями ждут не только работники музея Тукая, но и робот-экскурсовод. Зовут этого симпатичного парня Апуш. Свое имя он получил неслучайно. Апуш - так звали Габудуллу Тукая в детстве.

Апуш - первый и пока единственный в республике робот-гид. Он может провести экскурсии по музейной экспозиции на трех языках: татарском, русском и английском. Апуш дружелюбен, вежлив, обладает чувством юмора и постоянно повышает свою профессиональную квалификацию.

Кстати, в мире роботы-гиды разных модификаций используются достаточно широко. В Москве первый робот-экскурсовод появился в 2016 году - он вел экскурсии в Государственном музее архитектуры им.А.В.Щусева.