В Казани разработали авторские экскурсии для жителей города

Для казанцев разработали авторские экскурсии по столице РТ, которые они смогут посещать после работы, сообщила руководитель Туристско-информационного центра Казани Наталья Абрамович.

«Мы специально эти авторские экскурсии в расписании поставили с шести до восьми часов вечера, чтобы в первую очередь казанцы могли после работы посетить эти экскурсии», — сказала она.

Экскурсоводы подготовили разные маршруты: «Кованая Казань», «Модерн Казани», «Парки и скверы», «Женщины Казани», «Казанские некрополи» и другие. Расписание экскурсий будет доступно в ближайшее время.