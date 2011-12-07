В Казани разработали авторские экскурсии для жителей города

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Для казанцев разработали авторские экскурсии по столице РТ, которые они смогут посещать после работы, сообщила руководитель Туристско-информационного центра Казани Наталья Абрамович.
«Мы специально эти авторские экскурсии в расписании поставили с шести до восьми часов вечера, чтобы в первую очередь казанцы могли после работы посетить эти экскурсии», — сказала она.
Экскурсоводы подготовили разные маршруты: «Кованая Казань», «Модерн Казани», «Парки и скверы», «Женщины Казани», «Казанские некрополи» и другие. Расписание экскурсий будет доступно в ближайшее время.