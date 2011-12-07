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В Казани разработали авторские экскурсии для жителей города

Расписание экскурсий будет составлено таким образом, чтобы казанцы могли их посещать после работы.

Для казанцев разработали авторские экскурсии по столице РТ, которые они смогут посещать после работы, сообщила руководитель Туристско-информационного центра Казани Наталья Абрамович.

«Мы специально эти авторские экскурсии в расписании поставили с шести до восьми часов вечера, чтобы в первую очередь казанцы могли после работы посетить эти экскурсии», — сказала она.

Экскурсоводы подготовили разные маршруты: «Кованая Казань», «Модерн Казани», «Парки и скверы», «Женщины Казани», «Казанские некрополи» и другие. Расписание экскурсий будет доступно в ближайшее время.

КВ
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