В России выступили с инициативой возобновить выступления на уличных сценах

После окончания периода ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, первые выступления под открытым небом могут состояться уже в июле текущего года. Об этом сообщила министр культуры Росссии Ольга Любимова в процессе посещения МХТ им. А. П. Чехова, пишут «Ведомости».

Любимова подчеркнула, что ведомство, главой которого она является, обратилось в Роспотребнадзор с рекомендаций по возобновлению функционирования концертных организаций. А также внесло предложение по организации выступлений на уличных сценах.

При этом руководитель ведомства подчеркнула, что резонность организации культурных мероприятий под открытым напрямую зависит от существующего положения дел с коронавирусом в конкретном регионе. «Окончательное решение будет принято, исходя из максимальной заботы о здоровье граждан», — подытожила она.

Согласно утверждению Любимовой, отдельное внимание будет уделено гигиене музыкальных инструментов и размещению артистов во время репетиционного процесса.