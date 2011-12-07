Может ли театр своей онлайн-активностью избаловать зрителей?

Об этом наша беседа с заместителем директора по маркетингу и PR Татарского государственного академического театра им. Г.Камала, кандидатом исторических наук Ильшатом Латыповым.

— Насколько оказались совместимы живой театр и виртуальная реальность?

— Мы сейчас находимся в новых условиях, и театр, каким он был раньше, больше не будет никогда. Это надо признать. Весенний карантин полностью изменил и театр, и его взаимоотношения со зрителем. Мы совсем иначе посмотрели на онлайн-инструменты и стали еще активнее с ними работать. Многое для всех нас было впервые. За месяцы самоизоляции накопили огромный опыт дистанционной работы со зрителями, и было бы глупо, неправильно сбрасывать его со счетов.

У нас прошло много онлайн-мероприятий и на сайте театра, и на наших страницах в соцсетях. В июне в онлайн-формате театр провел международный форум «Науруз» и международную конференцию «Вызов разуму». В этих мероприятиях приняли участие свыше 1000 театральных деятелей из 50 стран мира, педагоги прочитали более 100 лекций.

— Продолжает ли театр практику онлайн-показов спектаклей текущего репертуара?

— 23 сентября мы открыли новый сезон прямых эфиров, и на данный момент прошло несколько трансляций. Фишка в том, что это не запись спектаклей, а именно прямой эфир. На нашем сайте зрители видят то, что сейчас, в данную секунду, происходит на сцене театра Камала. Трансляция идет с пяти видеокамер в высоком HD-качестве. До конца года состоятся еще трансляции.

— Нет опасений, что театр лишится части своих зрителей, которые перейдут в режим онлайн?

— Да, некоторые наши коллеги из других театров говорили: «Зачем транслировать спектакли? Своей онлайн-активностью вы избалуете зрителей, и они просто перестанут к вам приходить». Но это оказалось совсем не так. По нашим наблюдениям, прямые эфиры не влияют на посещаемость театра. Наоборот, часто те, кто впервые увидел спектакли онлайн, приходят в театр лично.

Конечно, мы хотим найти золотую середину между офлайн- и онлайн-деятельностью. Наша задача — чтобы люди все-таки шли в театр. Но, с другой стороны, аудитория интернет-зрителей и тех, кто приходит в театр, разная. К тому же надо понимать, что наши зрители — это не только казанцы, но и жители районов Татарстана, других регионов России и разных стран. И мы об их интересах забывать не должны. По сравнению с русскими театрами у нашего театра контент уникален в масштабах России и мира. Мы играем на национальном языке. Театр выполняет важную миссию сохранения татарской культуры, языка. Это крайне важно в преддверии переписи населения 2021 года.

Только цифры

С начала карантина, в марте 2020 года, театр им. Г.Камала бесплатно выкладывал в интернете архивные видеозаписи спектаклей. С 8 апреля за просмотр стали брать символическую сумму. С 8 апреля по 29 мая было куплено 47391 право просмотра на общую сумму более 360 тысяч рублей.

95,58% онлайн-зрителей — это жители России, остальные — из США, Финляндии, Германии, Бельгии, Турции.

За 2 месяца карантина на YouTube-канале Камаловского театра было зарегистрировано 210 тысяч просмотров. Лидер по количеству просмотров — легендарный спектакль «Старик из деревни Альдермеш» — 49667 просмотров.

— У Камаловского театра есть новый неожиданный онлайн-проект — «Әле…» («Еще…»). Это интервью в театре с известными людьми…

— Первым гостем проекта «Әле…» стал первый Президент Татарстана, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев. Второй гость — Салават Фатхетдинов.

Ведущий проекта — актер театра, народный артист Татарстана Искандер Хайруллин беседует с гостями о татарской культуре, сохранении татарского языка. На самом деле мы не ожидали, что «Әле…» вызовет такой большой зрительский интерес. Но Салават за две недели собрал около 30 тысяч посетителей и занял сразу второе место по просмотрам на нашем канале (после постановки «Старик из деревни Альдермеш»). Мы поняли, что этот проект интересен не только для татароязычной аудитории, поэтому интервью идут с субтитрами на русском языке. Мысли наших гостей заставляют задуматься на важные темы нашего общества, культуры. Данным проектом мы практически пишем историю татарского театра.

— Правда, что опыт театра имени Камала по дистанционной работе со зрителями взяли на вооружение ведущие театры страны?

— Опыт камаловцев заметили на федеральном уровне. Директор нашего театра Ильфир Якупов и главный режиссер Фарид Бикчантаев много раз выступали на эту тему на конференциях, круглых столах. Их приглашали на всероссийские конференции директор Вахтанговского театра Кирилл Крок и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Из-за пандемии все театры оказались в тяжелой ситуации. И задача у всех одна — сохранить своих зрителей.