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«Каравон» - 2020 пройдет дистанционно

Ежегодно в конце мая в селе Никольское Лаишевского района Татарстана проводится традиционный фестиваль русского фольклора «Каравон».

Издавна он приурочен к престольному празднику села - дню Николая Чудотворца, в народе называемом Николой Вешним.

В этом году старинный праздник тоже состоится, пройдет он в предстоящую субботу, 23 мая, но, с учетом пандемии – в новом формате, в онлайн-режиме.

Праздничный марафон песенных и танцевальных коллективов начнется 23 мая в 11.00 и продлится более 10 часов.

11.00. Трансляция праздничного концерта (в социальных сетях и ютуб), посвященного русскому народному празднику «Каравон» 

12.00. Выпуск программы, посвященной истории и традициям русского народного праздника «Каравон» (телеканал ТНВ). 

В преддверии праздника с 29 апреля 2020 года запущена серия ежедневных онлайн мероприятий в социальных сетях, официальных порталах и на площадке «ZOOM» с обязательным хештегом #Каравон2020. 

КВ
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