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Онлайн-спектакли татарстанских театров посмотрели более 350 тысяч зрителей

При этом было отмечено, что трансляции спектаклей смотрели не только татарстанцы, но и жители других регионов страны и зарубежные зрители.

В течение двух первых месяцев весны спектакли театров Татарстана посмотрели более 350 тысяч зрителей, правда, в онлайн-формате. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции министр культуры РТ Ирада Аюпова.

При этом было отмечено, что трансляции спектаклей смотрели не только татарстанцы, но и жители других регионов страны и зарубежные зрители.

Министр также рассказала о подготовке VI Международного фестиваля «Науруз», который в этом году пройдет с 8 по 17 июня. Фестиваль значительно расширил географию участников по сравнению с предыдущими годами.

Семинары и лекции пройдут с участием как российских экспертов и педагогов, так и их коллег из других стран.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане театры могут открыться в середине июля

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