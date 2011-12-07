Онлайн-спектакли татарстанских театров посмотрели более 350 тысяч зрителей

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В течение двух первых месяцев весны спектакли театров Татарстана посмотрели более 350 тысяч зрителей, правда, в онлайн-формате. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции министр культуры РТ Ирада Аюпова.
При этом было отмечено, что трансляции спектаклей смотрели не только татарстанцы, но и жители других регионов страны и зарубежные зрители.
Министр также рассказала о подготовке VI Международного фестиваля «Науруз», который в этом году пройдет с 8 по 17 июня. Фестиваль значительно расширил географию участников по сравнению с предыдущими годами.
Семинары и лекции пройдут с участием как российских экспертов и педагогов, так и их коллег из других стран.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане театры могут открыться в середине июля