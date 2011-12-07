68 фольклорных групп и 20 открытых уроков: каким будет «Каравон-2021»

Популярный праздник народных песен под гармонь вновь состоится в обычном формате. «Каравон» развернет действо завтра, 22 мая, на своей исторической родине — в селе Никольском Лаишевского района РТ.

Как рассказали организаторы и участники праздника, торжественная церемония открытия «Каравона-2021» состоится в 11.30 на главной фестивальной сцене — площади перед Никольским храмом.

Из Казани на фестиваль станут курсировать автобусы от остановки «Станция метро «Проспект Победы» (в сторону аэропорта). Прибывших на праздник будут ждать задорные звонкие песни, мастер-классы по народным ремеслам и конечно же особые никольские хороводы-каравоны.

— В этот день появляется возможность повеселиться и услышать давно забытые песни, ведь праздник имеет многовековую историю. «Каравон» можно сравнить с веселой разноцветной ярмаркой, — такую оценку дала фестивалю заведующая никольским Домом культуры Лаишевского района РТ Ирина Комиссарова.

А посмотреть и послушать действительно будет что. После вынужденного перерыва праздник возобновляет свою работу сразу с большим размахом. В этом году в нем примут участие 168 фольклорных групп из Татарстана и других регионов России. А это около 3 тысяч выступающих!

Помимо старинных русских песен гости праздника услышат и задорные частушки, сложенные в народе и отличающиеся задиристым юморком и самоиронией.

Праздник русского фольклора «Каравон» приурочен к престольному празднику Николая Чудотворца и на протяжении многих лет является уникальной площадкой для возрождения духовных ценностей и национального самосознания на основе исторических традиций народной культуры. В программу «Каравона-2021» включены народные игры, соревнования в силе и ловкости, театрализованные представления с участием петрушки, ярмарочные гулянья с выступлениями сольных исполнителей и ансамблей. Любители рифмованных припевок смогут попробовать свои силы в конкурсе частушек. Традиционные виды русских боевых искусств представят участники коллектива «Кулачная артель».

Примечательная деталь «Каравона» — концертная программа идет в течение всего дня нон-стоп не только на главной сцене, но одновременно и в разных уголках территории фестиваля, на бережку местного озера и зеленых лужайках.

Ремесленники и исполнители подготовили широкую программу мастер-классов. Это и изготовление кованых изделий из металла, и обучение другим народным художественным промыслам. Желающие могут даже попробовать сыграть на балалайке! Всего запланировано около 20 открытых уроков.

Для самых юных участников праздника будут организованы народные игры в рамках проекта Uen Fest. Ребята познакомятся с играми, в которые играли наши бабушки и дедушки. Кроме того, для всех гостей проведут ярмарку и фестиваль блюд русской кухни.

С 16.00 праздник продолжится выступлениями фолк-фьюжн-коллективов. Хедлайнером станет Тина Кузнецова с проектом Zventa Sventana.

Стоит отметить, что наряду с «живыми» выступлениями коллективов «Каравона» организаторы решили сохранить и онлайн-трансляцию праздника. В прошлом «ковидном» году это заметно расширило зрительскую аудиторию. Так что посмотрят праздник теперь и те желающие, кто не сможет приехать в Лаишевский район. Продлится праздничное мероприятие до 18.00.

Справка «КВ». Программа праздника русского фольклора «Каравон-2021» подготовлена при поддержке Лаишевского муниципального района РТ, ГБУ «Таткультресурсцентр». Учредитель фестиваля — Министерство культуры РТ.

Более подробно с программой «Каравона-2021» можно ознакомиться на порталах Министерства культуры РТ и Лаишевского муниципального района РТ.