10 спектаклей казанских театров войдут в проект «Театр без границ»

В новом театральном сезоне в проект «Театр без границ» войдут еще 10 спектаклей казанских театров. Эти спектакли будут сопровождаться тифлокомментариями и сурдопереводом для зрителей с нарушениями зрения и слуха.

В ТЮЗе уже начались показы с тифлокомментированием в рамках программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука, спорт». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заведующая отделом организационно-методической и библиографической деятельности Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих РТ, тифлокомментатор, куратор направления «Тифлокомментирование в театрах России» Гелюся Закирова.

Театры с радостью принимают участие в программе «Особый взгляд». Они предоставляют тифлопереводчикам видеозаписи спектаклей, текст инсценировки пьесы, и тифлокомметатор переписывает спектакль так, чтобы невидящий человек смог представить героев, место действия, и чтобы понимал, где в данный момент происходит на сцене. Все эти комментарии зритель слышит в наушниках, которые выдают перед спектаклем. Для слабослышащих зрителей в зале работает сурдопереводчик.