Фильмы о мужестве и отваге

«Дюнкерк», 16+В 1940 году французские, бельгийские и британские войска оказались блокированы немцами около города Дюнкерк. Операция по их спасению носила беспрецедентный размах: в итоге удалось эвакуировать более 300 тысяч человек, в том числе с помощью гражданских судов. Этим событиям посвящена масштабная картина Кристофера Нолана, которая была номинирована на 8 премий Оскар. «Собибор», 12+Единственное в истории Второй мировой войны успешное восстание в концлагере произошло в Польше, где заключенным удалось бежать из лагеря смерти «Собибор». Благодаря детальному плану, на свободу вырвались более 300 заключенных, а организатор восстания Александр Печерский выжил и выступил свидетелем на процессе над охранниками лагеря. Фильм Константина Хабенского рассказывает историю подготовки восстания на фоне ужесточающегося лагерного режима. Ведь Красная Армия все ближе, и узникам грозит ликвидация… «По соображениям совести», 18+Военная драма режиссера Мела Гибсона рассказывает невероятную историю Десмонда Досса. По своим религиозным убеждениям он отказывался брать в руки оружие, но не мог остаться в стороне от участия во Второй мировой войне. Досс (его роль исполнил Эндрю Гарфилд) служил санитаром и безоружным выносил с поля боя раненых солдат. Историю невероятного мужества и самоотречения смотрите в онлайн-кинотеатре ivi.«Спасти рядового Райана», 16+Картина Стивена Спилберга внесена в Национальный реестр фильмов США как обладающая культурным, историческим или эстетическим значением. Герой фильма Джеймс – последний оставшийся в живых из четырех братьев Райан. Все остальные погибли на полях Второй мировой. Командование принимает решение отправить рядового Райана домой, но сначала его надо найти в тылу противника. На его поиски отправляется отряд под командованием Джона Миллера в исполнении Тома Хэнкса. Жизнь рядового Райна оказывается спасена огромной ценой, и документальные кадры в начале и в конце фильма подтверждают правдивость всей истории. «Кандагар», 16+В 1995 году российский коммерческий самолет был захвачен талибами в Афганистане, и летчики провели в плену больше года. На протяжении этого времени им удавалось поддерживать самолет в рабочем состоянии, и в итоге они смогли сбежать. Этой невероятной истории и посвящен фильм, в котором сыграли звезды отечественного кино Владимир Машков, Александр Балуев и Андрей Панин.