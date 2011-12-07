«Мировая премьера Слонимского»: в Казани стартовал юбилейный фестиваль Concordia

В Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялся первый концерт ежегодного международного фестиваля современной музыки имени Софии Губайдулиной. Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского исполнил произведения сразу трех современных композиторов: Пендерецкого, Слонимского и Баснера. Солистом вечера выступил лауреат престижных международных конкурсов Филипп Копачевский, дирижером — Владимир Альтшулер.

Фестиваль Сoncordia основан художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, народным артистом России и Татарстана Александром Сладковским. Основным направлением развития ГСО РТ на данный момент является популяризация современной музыки и знакомство слушателей с произведениями самых разных стилей и жанров.

«Ваше стремление поддержать именно современное искусство и дать этому проекту название Сoncordia, то есть согласие, примирение — это очень важный, хотя и непростой шаг. Я уверена, что слушатели Казани очень отзывчивы к тому, что чувствуют и предлагают современные художники. Для меня этот фестиваль — событие. Это большая надежда», — написала о фестивале София Губайдулина.

На открытии фестиваля состоялась мировая премьера 23-й симфонии Слонимского. Партитуру с дарственной подписью композитор лично подарил Владимиру Альтшулеру — заслуженному артисту России, профессору Петербургской консерватории, дирижеру Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, который стоял за дирижерским пультом в этот вечер. Дирижер ранее уже исполнял сочинения Слонимского. «Когда он принес мне эту симфонию, я открыл, полистал и увидел, что последняя часть называется „Прощание“. Тогда меня это очень удивило и я спросил: „Сергей Михайлович, вы прекрасно выглядите! Как так?“, на что композитор ответил: „Это последняя моя музыка“. И действительно, в скором времени он ушел», — рассказала Альтшулер.

Также дирижер отметил высокую сложность музыкального полотна: «Музыка трудная для слушателя, но особенно — для исполнителя. Там переменные размеры, постоянная смена темпов и состояний, очень редкие лады. Но если нам удастся исполнить произведение качественно, это будет хорошая память по замечательному композитору и прекрасному человеку — Сергею Михайловичу Слонимскому».

Для исполнения фортепианного концерта Пендерецкого к оркестру присоединился Филипп Копачевский — лауреат восьми престижных международных конкурсов, в том числе Х Международного конкурса пианистов имени Ф. Шуберта. Музыкант имеет большой опыт работы с разными оркестрами России, а также активно гастролирует. Музыку в его исполнении можно услышать не только у нас в стране, но и за рубежом. США, Великобритания, Нидерланды, Франция, Италия — и это далеко не весь список. Но особую популярность солист приобрел в Японии, где специально по заказу телекомпании NHK он записал диск с фортепианными произведениями Шопена.

Копачевский отметил, что каждый раз с большим удовольствием приезжает в Казань, и рад расширению репертуара: «Я считаю, что современная музыка должна звучать. Замечательно, что у вас есть фестиваль, который ее поддерживает. И музыканты, и слушатели привыкли к классической или романтической музыке, ведь она исполняется гораздо чаще. А здесь появляются какие-то новые задачи, расширяется кругозор, и это прекрасно».

[Кшиштоф Педерецкий]…общепризнанный композитор, которого уже можно назвать классиком. Его фортепианный концерт изначально задумывался как виртуозная пьеса, но после событий 11 сентября он полностью поменял концепцию произведения. Композитор добавил туда много очень сокровенного и возвышенного. Чувствуется, что произведение пропитано трагизмом и личными переживаниямиФилипп Копачевский

Работа над концертом велась в ограниченные сроки — у музыкантов состоялось всего 4 репетиции, включая генеральную.

«Замечательный молодой пианист. Молодые музыканты редко занимаются современной музыкой. Копачевский за очень короткий срок выучил произведение. Но в связи с тем, что он не смог приехать к нам в Петербург пораньше, мы работали в скайпе — договаривались о темпах и состояниях. Знаете, эта пандемия, кроме ужасов, принесла и много новых возможностей для работы», — отметил Альтшулер.

Завершила концерт сюита из музыки к кинофильму «Судьба человека» Баснера. Слушатели отблагодарили музыкантов продолжительными овациями, и еще долго не хотели отпускать музыкантов со сцены.

Следующий концерт фестиваля состоится 24 апреля. Будут представлены произведения Шостаковича и Барбера в исполнении Государственного симфонического оркестра республики Татарстан, дирижером в этот вечер выступит Гавриэль Гейне, солистом — Сергей Догадин.