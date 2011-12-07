Премьеру фильма «Девятаев» о советском лётчике из Казани покажут сегодня в Москве

Сегодня в рамках 43 Московского международного кинофестиваля в Москве пройдёт премьерный показ фильма «Девятаев» о советском лётчике из Казани. Режиссёром картины выступил Тимур Бекмамбетов, а один из саундтреков к фильму исполнил Тилль Линдеманн из Rammstein.

В основу сюжета легла реальная история героя Советского Союза Михаила Девятаева, произошедшая на фронтах Второй мировой войны. Тогда он совершил побег из немецкого плена, угнав вражеский самолёт.

Ранее «Казанские Ведомости» писали об удивительной жизни Михаила Девятаева, его подвигах во время Второй Мировой Войны, и множества удачных стечений обстоятельств, которые делают историю нашего земляка по настоящему интересной и захватывающей.