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В Казани открылась выставка фотографа Евгения Канаева «Проявление прошлого»

На выставке представлены черно-белые фотографии из двух больших серий фотохудожника.

В Казани, в Галерее современного искусства Музея изобразительных искусств РТ, открылась персональная выставка замечательного фотографа Евгения Канаева «Проявление прошлого».

На выставке представлены черно-белые фотографии из двух больших серий фотохудожника, сделанные им в 90-е годы прошлого столетия: «Казань и казанцы» и «Звучание острова», рассказывающий о жизни острова-града Свияжск в те годы, когда жители острова были практически оторваны от большой земли.

Каждая фотография — это сюжет для большой истории нашего города и страны. Каждый кадр Евгения Канаева пропитан теплотой, любовью, добрым юмором.

«Эти фотографии изначально были цветные. Но я перевел их в черно-белый формат. Мне нравится черно-белая фотография. Она более выразительная, многоплановая. Цвет забирает на себя много внимания, отвлекая от содержания снимка», — рассказал фотограф.

КВ
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