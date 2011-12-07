«И повсюду тлеют пожары»: пять фактов о новом сериале с Риз Уизерспун

Сериал, снятый по роману американской писательницы Селесты Инг, стал одним из самых обсуждаемых проектов этой весны. И тому есть несколько причин. Во-первых, сам роман - мировой бестселлер, а Селеста Инг - безусловно, яркий феномен современной литературы (хоть пока она и написала всего две книги). Во-вторых, главную роль в сериале исполняет Риз Уизерспун, а учитывая ее последние работы, - это уже гарантия качества и успеха одновременно. В России «И повсюду тлеют пожары» эксклюзивно представляет онлайн-кинотеатр ivi. И перед тем, как вы начнете просмотр, предлагаем узнать о новом проекте чуть больше.

1. Одобрено автором!

Для начала - важная информация для тех, кто уже прочитал сам роман. Селеста Инг осталась довольна адаптацией, а это уже само по себе значит многое. «Сценаристы у сериала потрясающие, они сделали фантастическую работу. Верные персонажам, темам и сюжету, они обогатили киноверсию множеством новых слоев, добавили в нее небольшие хитрости и повороты», - подчеркнула автор романа. Если вы еще не читали книгу, смотреть сериал тем более стоит, так как он действительно довольно близок к тексту.

2. История с подтекстом

Помимо Селесты Инг, сценаристом проекта выступила известный американский продюсер Лиз Тайглаар. Ее предыдущие работы - сериалы «Бухта Доусона», «Американские мечты», «Братья и сестры», «Жизнь непредсказуема». Сама она описывает сериал как «историю о расе и белом привилегированном классе, которая происходит в 1997 году, когда у людей все еще была идея, что быть дальтоником - это хорошо».

3. Звездный состав

В фильме две главных героини - Элена Ричардсон (Риз Уизерспун) и Мия Уоррен (Керри Вашингтон). Первая из них одержима приличиями, вторая предпочитает взрывать статус-кво. Одна гордится своим роскошным особняком и образцовой, как ей кажется, семьей. Другая занимается творчеством, легко вмещает все свои пожитки в седан и довольствуется общением с дочерью-подростком. Сама Риз говорила о том, что при прочтении книги она сразу поняла, что ее партнером в этом проекте должна стать Керри Вашингтон. «Я знала, что хочу отправиться в это путешествие с ней. Мы представляем совершенно разных женщин и разных матерей, но делаем это с достоинством и уважением», - признавалась Уизерспун.

Также в фильме сыграли Джошуа Джексон (Билл, муж Элены), Розмари Деуитт, Хуан Лу. Особого внимания заслуживают молодые актеры - Джэйд Петтиджон, Джордан Эльсасс, Гэвин Льюис и Меган Стотт. Пожалуй, стоит запомнить эти имена, мы их точно еще услышим!

4. Реальное творчество

В сериале все продумано и проработано до мельчайших деталей. Например, многие уже обратили внимание, как точно удалось воспроизвести атмосферу 1990-х годов - используя музыку, отрывки ТВ-программ и, конечно, тщательно подобранные костюмы для всех персонажей. Но и это еще не все. В сериале Керри Вашингтон играет художницу Мию, которая снимает настоящие фотошедевры. На деньги от их продажи они и живут вместе с дочкой Перл. Чтобы на экране появились реальные арт-объекты, съемочная группа пригласила художницу Конни Мартин Тревино.

5. Неожиданные параллели

Сериал «И повсюду тлеют пожары» чаще всего сравнивают с «Большой маленькой ложью», где Риз Уизерспун также играет роль увлеченной матери (только, пожалуй, более доброй). Однако внимательные зрители уже нашли параллели и с другими фильмами, в которых сыграла Риз. Например, когда ее героиня Элена обсуждает с мужем имя своей дочери - Изабель, или попросту Иззи - она говорит, что та могла бы называть себя Элль. А ведь именно так звали ее героиню в комедии «Блондинка в законе»!

В другой сцене героиня Риз предлагает дочери сделать стрижку, как у Рейчел из культового сериала «Друзья». Напомним, сама Уизерспун появилась в этом проекте в качестве приглашенной звезды, а вместе с Дженнифер Энистон она совсем недавно снялась в «Утреннем шоу». Какие еще сюрпризы и неожиданные находки принесет сериал, узнаете на ivi: новые эпизоды «И повсюду тлеют пожары» вышли в онлайн-кинотеатре в апреле и доступны по подписке.

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