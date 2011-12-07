В Казани прошёл гала-концерт фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна – 2021»

В Казани завершился гала-концерт Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна — 2021». Победителей наградил Министр по делам молодёжи республики Дамир Фаттахов.

«Я хочу поздравить все студенчество республики и поблагодарить вас за этот праздник творчества, энергии и возможностей, которые вы нам подарили. У вас сейчас самое крутое время и самый замечательный период в вашей жизни. У вас все впереди и все в ваших руках», — отметил министр.

Фаттахов пожелал студентам брать все возможности от студенческого времени и которые предоставляет вуз.

«Поздравляю вас с этим замечательным периодом жизни и искренне хочу, чтобы у вас все получилось и вы были счастливы, а также чтобы вы нашли себя в Татарстане», — подчеркнул Дамир Фаттахов.

Напомним, что с 2011 года, благодаря поддержке Президента Республики Татарстан, ежегодно проводится Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан». В этом году Фестиваль отмечает свой юбилей — 10 лет, и за всю историю участниками стали порядка 30.000 студентов.

В 2021 году Фестиваль проводится в рамках проведения в Республике Татарстан Года родных языков и народного единства.

С 15 по 20 мая состоялся Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна — 2021», где делегация от Республики Татарстан стала Лауреатами III степени в номинации «Региональная программа» и Лауреатами II степени в Общем зачете по всем номинациям.

Фестиваль — одно из самых масштабных событий для творческого студенчества Республики Татарстан. Он проходит по 9 направлениям: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Танцевальное», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Видео», «Мода и Арт».