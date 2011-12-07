Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Камаловский театр и Школа-студия МХАТ объявили о совместном эксклюзивном проекте

Совместная образовательная программа Театра им.Г.Камала и Школы-студии МХАТ для региональных театров стартует осенью. Это специальная двухгодичная программа профессиональной переподготовки для заведующих художественно-постановочной частью.

Учебный курс рассчитан на 810 академических часов и состоит из пяти модульных блоков. Успешно прошедшие обучение получат диплом Школы-студии МХАТ о профессиональной переподготовке.

О начале этого образовательного проекта стало известно в завершающий день VI Международного театрально-образовательного форума «Науруз». Напомним, в этом году форум прошел в непривычном для себя онлайн-формте.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий подчеркнул, что Школа-студия МХАТ готова объявить целевой набор актеров, сценографов, других театральных специалистов из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба театра им. Г. Камала.

 

КВ
Лента новостей