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Этно-Fashion Фестиваль с показами мод стартует в Галерее современного искусства в Казани

Выставка «Стиль жизни — Культурный код» будет проходить с 23 по 27 июля 2021 года. 

В Галерее современного искусства РТ 23 июля состоится открытие Этно-Fashion Фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Экспозиция представляет единение культур народов России и уникальные работы заслуженных мастеров и художников из 20 регионов России», — заявили организаторы мероприятия.

Художественная выставка расположится на трех этажах галереи и продемонстрирует более 200 работ по 15 направлениям декоративно-прикладного искусства. Мероприятие будет сопровождаться экскурсиями, показами видеороликов и документальных фильмов о мастерах высокого искусства. Также посетителей ждет показ коллекций ведущих дизайнеров России и СНГ в сфере этно-fashion и круглый стол с представителями креативных индустрий

Также в рамках фестиваля с 24 по 27 июля в ГСИ пройдет бизнес-программа «Код традиционного бытования, как новый механизм развития креативных индустрий и государственного-частного партнерства». Спикерами выступят заслуженные деятели культуры, блогеры и известные модельеры и дизайнеры из разных стран.

Открытие фестиваля в 13:00.

КВ
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