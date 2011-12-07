Альфрид Шаймарданов раскроет секрет «Счастья навсегда!»

— Подготовка выставки шла около двух лет. Ее открытие было запланировано на 1 мая. Но из-за пандемии сроки проведения выставки были перенесены на декабрь. Продлится экспозиция до середины апреля, — рассказал в интервью «Казанским ведомостям» Альфрид Шаймарданов.

— Сколько работ будет представлено в Екатеринбурге?

— 37 картин — от первой неумелой работы 1993 года до полотен, написанных в последние годы. Это отчет о моей почти 30-летней творческой деятельности. Кстати, всегда с благодарностью вспоминаю «Казанские ведомости». Именно здесь, в редакции, в 1993 году состоялась моя первая выставка. Картины были развешаны в коридорах редакции, кабинетах журналистов.

— Как картины доехали до Екатеринбурга?

— Доехали высшим классом на специальной машине бережно упакованные по всем правилам. В Музее мне сказали, что до этого они так перевозили картины Кандинского и Малевича.

— Вашу выставку в галерее «Хазинэ», прошедшую в 2018 году, за месяц посетили более 5 тысяч человек. Этот рекорд посещаемости до сих пор не побит. В чем секрет успеха?

— Не знаю, может быть, добрый взгляд на мир, хотя темы сложные, напряженные. Но пишу всегда с любовью, теплотой. Важно оставлять людям надежду на лучшее. Ну не может быть, чтобы всегда было тяжело, темно. Надеюсь, мои яркие краски дарят праздничное настроение, яркие, теплые эмоции.

— Тема коронавируса не вдохновила на создание новых работ?

— Нет, потому что в этой теме можно уйти в сторону или карикатуры, или грусти-печали. А мне этого не хочется. Хотя каждая картина — это образное отражение времени, в котором мы живем.

— Интересно, а образ пандемии какой?

— Все достаточно туманно и неоднозначно… За этим явлением стоят более глобальные вещи. Однозначно мир изменится, он уже изменился и меняется. И как это отразится на нашей жизни — нам остается только наблюдать. Но опускать руки нельзя. Надо продолжать жить, работать и радоваться жизни, а не ждать, когда обстоятельства сложатся благоприятным образом. Так можно всю жизнь прождать и не дождаться…