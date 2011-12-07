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Аюпова: Главная проблема в сфере культуры — это отсутствие продвижения культурного контента

Министр культуры РТ подчеркнула важность информирования населения.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова в рамках программы программы #ТатарстанОнлайн назвала главные вопросы, требующие решения в сфере культуры.

По ее мнению, одной из ключевых проблем данной отрасли на сегодняшний день является отсутствие продвижения культурного контента и информирования населения о культурных событиях. Поэтому на ее взгляд в республике необходимо создать «единый ресурс, чтобы люди понимали, какие события происходят».

Аюпова добавила, что такая сложность прежде всего связана с маркетингом в культурной сфере, поскольку профессиональных маркетологов в учреждениях культуры не много. 

КВ
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