Госансамбль песни и танца РТ вернулся из гастрольного тура по России

Гастроли прошли в рамках федеральной программы «Мы – Россия» при поддержке «Росконцерта». Концерты были приурочены к 100-летию образования ТАССР.

В программу «Туган ил» («Родная сторона») вошла премьера музыкально-хореографического спектакля «Туй» («Свадьба»), рассказывающего о свадебных обрядах казанских и сибирских татар конца XIX - начала XX века. Специально для премьеры было сшито около 300 костюмов по историческим материалам. Для оркестра были закуплены этнические инструменты, чтобы как можно ярче и точнее отразить дух и традиции того времени.