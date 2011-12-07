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Госансамбль песни и танца РТ вернулся из гастрольного тура по России

За пять дней татарстанские артисты представили свою новую программу «Туган ил» в Перми, Красноуфимске и Екатеринбурге.

Гастроли прошли в рамках федеральной программы «Мы – Россия» при поддержке «Росконцерта». Концерты были приурочены к 100-летию образования ТАССР.

В программу «Туган ил» («Родная сторона») вошла премьера музыкально-хореографического спектакля «Туй» («Свадьба»), рассказывающего о свадебных обрядах казанских и сибирских татар конца XIX - начала XX века. Специально для премьеры было сшито около 300 костюмов по историческим материалам. Для оркестра были закуплены этнические инструменты, чтобы как можно ярче и точнее отразить дух и традиции того времени.

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