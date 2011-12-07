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Сегодня отмечается день рождения татарского театра

Ровно 114 лет назад, 22 декабря 1906 года, в Казани, в помещении Нового клуба, был сыгран первый публичный спектакль на татарском языке.

В тот день прогрессивные молодые люди представили зрителям две постановки: драму по пьесе турецкого драматурга Намика Кемаля «Жалкое дитя» и комедию «Беда из-за любви», тоже переведенную с турецкого языка.

Эту знаменательную дату театр им.Г. Камала отмечает в формате онлайн. Сегодня весь день театр принимает видео-поздравления коллег из разных регионов России. А с 18 до 20 часов на странице театра в инстаграм пройдет прямой эфир встречи с деятелями татарских театров Башкортостана, Оренбургской области и Татарстана.

Завершится праздничный онлайн-марафон показом спектакля «Будить сердца людей». Спектакль можно будет посмотреть на сайте камаловского театра абсолютно бесплатно.

КВ
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