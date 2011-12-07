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Драматург из Казани Дина Сафина получила премию «Золотая маска»

Ее пьеса «5 mm/h» победила в номинации «Лучшая работа драматурга». 

Драматург из Казани Дина Сафина получила премию «Золотая маска». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Такой награды Сафина была удостоена благодаря поставленной ею пьесе «5 mm/h», которая также одержала победу в номинации «Лучшая работа драматурга». Постановкой спектакля, который длится 35 минут, занимались в творческой лаборатории «Угол». Участие в этом принимали режиссеры и создатели «Театр. Акт» Ангелина Мигранова и Родион Сабиров.

 

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